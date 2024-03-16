Ercan’da uyuşturucu öğütücüsü, Lefkoşa'da tabanca ele geçirildi

Ercan Havalimanında yolcu olarak bulunan Y.E.N.’in (E-31) valizinde, polis tarafından yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bültenine göre, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ercanda bir başka yolcu S.H.S.’nin (E-29) de valizinde polis tarafından yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs da tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ise Ü.A.’nın (E-44) tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da tabanca ele geçirildi

Lefkoşa'da, Şht Mehmet Kemal Sokak üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu V.A.’nın (E-38) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olarak M.K.’nin (E-60) Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada ise 34 adet daha canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da kavga

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, A.B.(E-19) ve U.K. (E-21) bir taraf olup, diğer taraf olan A.T.(E-20) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde kavga ettiler ve bu sırada A.T. tasarrufunda bulundurduğu “muşka” tipli bıçak ile A.B’nin yüzüne vurması sonucu yanağından yaralanmasına, A.B. ise A.T’yi itmek suretiyle yere düşürerek A.T’nin sağ omuz köprücük kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Çatalköy’de rahatsızlık

Çatalköy’de, Belediye Binası önünde, H.Ü. (E-40), 243 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada “su faturasının fazla geldiği” gerekçesiyle yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı. H.Ü., tasarrufunda bulundurduğu bıçağı da, çevrede bulunan insanları korkutmak maksadıyla gelişi güzel sallamak suretiyle uygunsuz tavır ve hareketlerde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Lefke’de araç yangını

Lefke’de Ahmet Ferit Sokak üzerinde, Mertcan Yılmaz kullanımında bulunan EU 525 plakalı salon araçta, seyir halinde bulunduğu sırada elektrik kablolarının kısa devre yapması yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın makine bölümü ve ön kısmı tamamen yanarak zarar gördü.

Girne’de iş kazası

Girne Turizm Limanı’nda bulunan bir gemi içerisinde, Ankur Ankur (E-22), araçları gemi içerisine yerleştirdiği sırada, bir tır sürücüsüne geri geri gelmesi yönünde komut verdiği esnada, tırın gemi içerisinde park halinde bulunan başka bir tır araca çarpması neticesinde, adı edilenin sağ kolu her iki tır arasında sıkışarak kolunda kırık meydana geldi.

Olayda yaralanan Ankur Ankur kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İzinsiz ikametten 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, Kıbrıs2ın kuzeyinde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Haspolat’ta trafik kazası

Haspolat Sanayi - Merkezi Ceezaevi Yolunda RA 451 plakalı tır araç ile Lefkoşa - Gazimağusa istikametine doğru kullanan Mahmut Acu (E-57), seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Lefkoşa - Gazimağusa anayolu yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde anayola çıkış yaparak, soldan ikinci şerit içerisine giriş yapması sonucu o esnada, Lefkoşa – Gazimağusa anayolun üzerinde soldan ikinci şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Melin Karasalih (K-18) yönetimindeki PN 707 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpma etkisi ile PN 707 plakalı araç kontrolsüzce savrularak yol ortasında bulunan beton bariyere çarpıp sağ yan kısmına üzerine devridi. Kaza sonucu yaralanan PN 707 plakalı araç sürücüsü ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Rifat Sarraç (E-20), Umutcan Tuna (E-20) ve Enes Sarraç (E-14) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ülke genelindeki asayiş ve trafik denetimleri

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor.

Denetimlerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklandı.

Trafik denetimleri kapsamında ise; 2 bin 82 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 427 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı, 39 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“229’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6sıü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 19’u sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak ve 157’si diğer trafik suçları.”