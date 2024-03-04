Ercan’da şok grev

Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız, HTKS olarak greve gittiklerini açıkladı. Kapısız, yarın sabah saat 08.30’a kadar Ercan Kule Kontrol’ün grevde olacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Defalarca uyarmamıza rağmen hala daha ülkemizde havacılık ve buna bağlı olarak havacılık emniyeti devlet eli ile yerlerde süründürülmeye devam ediyor. Ercan Havalimanı özelleştirildiği günden itibaren sanki yolculara hava taşımacılığı hizmeti vermesi gereken bir kurum değilmiş de T&T şirketine para yetiştirsin diye işletilen bir devlet kurumu haline getirilmiş durumdadır. Ercan Havalimanı siyasilere miras kalmış bir mal değil, halkın malıdır! Bakan da olsanız, vekil de olsanız, hükumet de olsanız halkın malını sermayeye peşkeş çekemezsiniz, insanların canını ve malını birilerine para kazandıracaksınız diye riske atamazsınız!

20 Temmuz 2023’te hazır olmamasına rağmen, sırf siyasi emelleriniz uğruna yeni terminal binasına geçtiniz. Eksikliklerin tamamlanması ve yeni binanın işletilmesi doğal olarak şirkete yeni külfetler yükledi. Şirketin mali külfetlerini karşılamayı UBP-DP-YDP hükumeti olarak kendinize görev bildiniz fakat esas görevinizi unuttunuz. Bütün giderlerin şirkete ait olduğu, yapılan sözleşmelerde AÇIKÇA belirtilmesine rağmen ek sözleşmelerle şirketi bu masraflardan kurtardınız. Yaptığınız sözleşmelerle şirkete milyonlarca dolar peşkeş çektiniz! Bu sözleşmeleri değerlendirme yetkisini K.K.T.C makamlarından alıp T.C tarafından atanacak bir hakem heyetine bıraktınız. Tüm bunları yaparken, havacılık hizmetleri ve emniyeti için yapılması gerekenleri(Esas görevinizi) askıda bıraktınız. Ercan’ın teknik yetersizliğinden kaynaklı son 5 ayda iki defa tehlike atlatmamıza rağmen bundan ders çıkarmadınız. Tüm bunlar yetmezmiş gibi taşeron şirketlerin çalışan üzerinden tasarruf politikaları gütmesine, köle gibi işçi çalıştırmasına ve buna bağlı olarak hizmeti de eksiltmesine göz yumuyorsunuz. Daha neyi bekliyorsunuz? Yeni bir tehlikeli durumun oluşup bu sefer kaza ile sonuçlanmasını mı? Yoksa Ercan Devlet Havalimanı’nın köle pazarına dönen bir işletmeye dönüşmesini mi? Siz bu halkın hükumeti misiniz, yoksa sermayenin mi?

Biz HTKS olarak sözümüzü söyledik. UBP-DP-YDP hükumeti ile çalışma barışımız kesinlikle yoktur. Havacılık için oluşturduğunuz şartlar biz çalışanların vijdanına sığmamaktadır. T&T şirketinin gelinen son noktada mali olarak meydanı işletmeye yeterli olup olmadığı umurumuzda bile değildir. Havacılıkta emniyet ödün verilemez birşeydir, kimsenin havacılık emniyetini riske atmaya hakkı yoktur. Kurallar neyi gerektiriyorsa onu yaptırınız veya yapınız. Şirketin zarar ettiği ve masraftan kaçtığı mazeretlerine de karnımız toktur. Zarar eden varsa, daha fazla zararına işlemesin, olduğu gibi bırakıp gitsin. Bu ülkede havacılığı gerektiği gibi idame edemiyorsanız siz de yarından tezi yok istifa edin ve o koltukları boşaltın.

Mücadelemize bugün grev ile devam ediyoruz. 05.03.2024 Salı sabahı saat 08:30 a kadar Ercan Kule Kontrol grevde olacaktır. İçinde bulunduğunuz gafletten çıkana kadar da mücadelemiz devam edecektir. Siz de isterseniz buyurun en iyi ve devamlı yaptığınız iş gibi grevimizi yasaklayıp gafletinize devam edin.