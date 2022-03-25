Ercan’da grev ve grev yasağı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, bu akşam Ercan Havaalanı’nda 21 saatlik uyarı grevi kararı aldı, Bakanlar Kurulu grevi yasakladı. Eylem nedeniyle saat 21:50’deki uçuş, 23:50’de gerçekleşti.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası grev gerekçesi olarak geriye dönük alacak, mesai ve eğitimde olan memurların harcırahlarının ödenmemesi gösterilmişti.

Açıklamada şöyle denilmişti:

Mevcut hükümetin yanlış politikaları kaynaklı zamlar ve kıtlıklar halkımıza alıştırılmaya çalışılmaktadır.

Gün geçmiyor ki temel tüketim maddelerine zam gelmesin. Yaratılan durumda çalışanların maaşları her geçen gün eridiği aşikardır.

Mevcut şartlarda çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında korunması elzemdir. Bu bağlamda Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, aşağıdaki taleplerin yerine getirilmesi adına 25.03.2022 tarihi saat 21:20 itibarı ile 26.03.2022 saat 20:20 ye kadar 23 saatlik bir uyarı grevi başlatmıştır. Taleplerimiz aşağıdaki gibidir:

Her iki ayda bir çalışanların maaşlarına hayat pahalılığı artışı uygulanması.

Asgari ücretin her iki ayda bir belirlenip enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi

Devletin çalışana olan borçlarını (yurt dışında olan personelin harcırahları, ekstra çalıştırılan personelin alacakları) daha fazla erimeden ödemesi.

Grev Kapsamı:

Grev Ercan Kule kontrolda icra edilecektir. Kule kontrol görevinin herhangi bir şekilde icra edilmeye çalışılması durumunda, yaklaşma ve saha kontrol da greve dahil edilecektir.

Ambulans uçaklar, devlet uçakları ve emergency durumda olan uçaklara hizmet verilecektir.

Grev ilan edildiği sırada Ercan kontrolünde olan geliş uçakları, meydanımıza inişini tamamlayana kadar, motor çalıştırma almış kalkış uçağı da Ankara Kontrol’ e devredilene kadar hizmet alacaklardır.