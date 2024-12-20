Ercan’da bu kez de radar arıza yaptı, bazı uçaklar havada kaldı

Ercan Havalimanı’nda bu kez de ‘radar’ bozuldu, hava trafik kontrolü ‘manuel yöntemlerle’ yönetiliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, “Radar arızalandığı için an itibariyle manuel hizmet veriyoruz, 1950’lere döndük” dedi.

Manuel sistem nedeniyle, 2 uçağın gelmesi halinde, 1’inin havada bekletildiğini, diğerinin inmesiyle, bekleyen uçağa hizmet verilmeye başlandığını belirten Kapısız, yaşananların “yatırım eksikliğinden” kaynaklandığını vurguladı. “Hızlı ve emniyetli davranmaya çalışıyoruz. Bunu, ilkel yöntemlerle başarmaya çalışıyoruz” diyen Kapısız, “ilkel yöntemin” ne olduğuna dair soru üzerine; “önümüzde ekran yok, uçaktan aldığımız haberlerle hareket ediyoruz. Uçaktan aldığımız bilgileri yazıyoruz, zamanlama üzerine çalışarak, yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.