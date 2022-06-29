Ercan’da bir ‘kurye’ operasyonu daha: Üzerinde 950 bin Euro bulundu!

Ercan’da bir kurye operasyonu daha gerçekleşti…

A.B. isim kısaltmalı zanlının üzerinde 950 bin Euro tespit edildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız Kol, zanlı A.B.’nin 28 Haziran tarihinde Ercan Havalimanı’ndan İstanbul seferi için çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını ve üzerinde 950 bin Euro para tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, yapılan ilk soruşturmada zanlının farklı tarihlerde havalimanından giriş yapıp, kısa sürede çıkış yaptığını anlattı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınacak ifadeler incelenecek kamera görüntülerinin yanı sıra paranın kaynağının araştıracağını söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin parayı gümrüğe beyan ettiğini ve bazı evraklar ibraz ettiğini söyledi. Polis, araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Ercan’da son olarak Haziran 16 Haziran tarihinde, bu kez İstanbul’dan gelen bir şahsın çantasında 500 bin Euro nakit para tespit edilmişti.