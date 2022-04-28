Ercan’da bayram yoğunluğu: 9 günde 687 uçuş

Ercan Havaalanı’nın, bayram haftası süresince dokuz günde toplam 687 uçağa hizmet vereceği bildirildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından verilen bilgiye göre, Ercan Havaalanı’na bayram boyunca 344 geliş ve 343 gidiş olmak üzere 687 uçağın inip kalkacağını ifade edildi.

Yoğunluk bayramın sonuncu günü ile hafta sonunda

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan’daki yoğunluğun bayramın son günü olan Çarşamba ile bayram sonrasına denk gelen hafta sonu pazar günü olduğun kaydetti.

Özçelik, bayram arifesinde 69, bayramın son günü olan 4 Mayıs’ta ve bayram sonrası Pazar günü ise geliş ve gidiş olmak üzere 78 uçağa hizmet verileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nun son aldığı kararlar neticesinde Ada’ya girişlerde iki ve üstü aşılı olanlardan antijen, PCR ve Güvende kal uygulamasının istenmediğini sadece aşı kartlarının talep edildiğini ifade eden Özçelik, ülkeden çıkışlarda da ayni kuralın geçerli olduğunu belirtti. Özçelik, kurallar gereği giriş ve çıkışlarda sadece aşısın olanlardan PCR ve antijen istendiğini kaydetti.