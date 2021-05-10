Ercan’da bayram hazırlığı: “Önlemler artırıldı”

T&T Havalimanı İşletmeciliği, COVID-19 salgınına karşı Ercan Havalimanı’nda rutin olarak uygulanan koronavirüs önlemlerinin, bayram süresince yolcu sayısında yaşanabilecek artış da dikkate alınarak artırıldığını duyurdu.



Şirket’ten yapılan açıklamada, günde dört tarifeli uçuşun yanı sıra, hükümetin bir yıldır kapalı olan turizm sektörüne katkı olabilmesi için uygulamaya koyduğu üç günlük “kapalı devre turizm” charter seferlerinin de gerçekleştirileceği Ercan Havalimanı’nda salgın karşısında turistler ve havalimanı personeli için tüm sağlık önlemlerinin alındığı ifade edildi.



Özçelik: “Sağlık ve uçuş güvenliğini ön planda tutuyoruz“



T&T Havalimanı işletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, “Yolcularımız ve çalışanlarımızın pandemi riskinden korunması için terminal geneli ve çalışma ofislerinde profesyonel ekipler ve temizlik firması tarafından düzenli olarak dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri yapılmaktadır” dedi.

Özçelik, Havalimanı’nda çalışan personelin yanı sıra Sivil Havacılık, Polis, İtfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının da COVID-19’a karşı yapılan Sinovac aşılarından çift doz olarak yapıldığını ifade etti.

Maskesiz yolcu, ziyaretçi ve uğurlayıcı hiç kimsenin alınmadığını, girişlerde termal kameralar ile sıcaklıklarının ölçüldüğünü, sosyal mesafe görselleri, yer işaretlemeleri, pasaport ve check-in bölgelerinde koruyucu ayıraç ve dezenfektan stantları gibi önlemlerin alındığını belirten Özçelik, havalimanında sürekli anonslar yapılarak yolcuların salgında en önemli üç kural olan “maske, sosyal mesafe ve hijyen” kurallarına uyulmasının istendiğini de kaydetti

Bavulların da ilaçlandığını kaydeden Özçelik, bu süreçte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Muhaceret, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Değirmenlik Belediyesi ile koordineli olarak çalıştıklarını söyledi.

