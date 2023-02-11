Ercan'da acı karşılama...

Türkiye’de gerçekleşen depremler kapsamında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama - kurtarma çalışmaları neticesinde bulunan KKTC kafilesinden 13 kişinin naaşı Ercan Havalimanı’na ulaştı.

Pegasus’a ait Adıyaman – Ercan seferiyle adaya gelen 13 ismi aileler, devlet yetkilileri, milletvekilleri ve sporcular karşıladı.

Cenazeler için karşılama sırasında devlet töreni düzenlendi.

Naaşlar, bayraklara sarılmış bir şekilde askerler ve sporcuların omuzlarında cenaze araçlarına konuldu.

Cenazelerin daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülmesi ve ailelerin taleplerine göre defin işlemlerinin gerçekleşmesi bekleniyor...

Adıyaman'dan getirilen isimler şöyle:

Abide Dağlı, Mülkiye Dağlı, Nazife Dağlı, Aras Aktuğralı, Hayal Gençalioğlu, Atakan Celal Konuklu, Hasan Bilgen, Mehmet Arif Altak, Serin İpekcioğlu, Selin Karakaya, Osman Çetintaş, Aykan Ekiz, Nehir Çevik