Ercan’da 75 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı

Ercan’da üzerinde yapılan aramada, toplamda 75 gram ağırlığında ‘Methamfetamine’ türü uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlının soruşturma maksatlı iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) İthal - Tasarruf suçları ile ilgili olarak Ercan Havaalanı’nda tutuklanan zanlı Z.B.E. mahkeme huzuruna çıkarıldı, soruşturma maksatlı iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, 14 Haziran 2022 tarihinde, saat 16.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Ercan Havaalanı’nda KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlının (E-36) üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde iç çamaşırına gizlenmiş siyah renk iki farklı naylon parçası içerisinde toplamda 75 gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri aynı tarihte Gaziantep'te daha önceden tanıdığı, uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği ve ismini ‘İbo’ olarak bildiği bir şahıstan 11 bin 500TL karşılığında 75 gram olarak aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddelerin bir kısmını kendisi kullanacağı bir kısmını ise müşteri bulması halinde satışını yapacağının öğrenildiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.