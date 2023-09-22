Ercan’da 1 günlük uyarı grevi yapılacak

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, gerekli yatırımların “tasarruf” kisvesi altında yapılmaması nedeniyle uyduların kararma noktasına geldiğini, ayrıca Ankara’ya eğitime gönderilen personellere kira ve günlük giderleri için reva görülen 8 Sterlin’in arttırılması yönünde çağrıda bulundu.

Kapısız, bu kapsamda 24 Eylül Pazar günü saat 08.30’da Ercan Kule Kontrol biriminde 1 günlük uyarı grevi yapılacağını, beklentilerinin ise sorunların tümüne kalıcı çözümler bulunması olduğunu vurguladı.

Kapısız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

UBP-DP-YDP Hükümeti her alanda olduğu gibi havacılıkta da esas görevini unutmuş, sermayeye memurluk yapmakta ve havacılık gereği yapılması gerekenlerden ‘kaynak yoktur’ mazereti ile tasarruf etmektedir.

Ercan Havalimanı özelleştirildiğinde, terminal binasının işletme devrinin yanı sıra, hava trafik hizmetlerinin verilmesi esnasında yapılacak tüm masraflar, yapılan sözleşme ile işletici firmaya devredilmiştir. 2012 yılından beridir Ercan Hava Trafik Kontrol merkezinde, hizmet esnasında sürekli sorunlar yaşamaktayız. Isıtma/soğutma sistemlerinden tutun da aydınlatmaya kadar, ekipman/malzemeden tutun da binanın bakımına kadar, navigasyon/meteorolojik cihazlardan tutun da hava trafik hizmeti verdiğimiz sistemlerin güncellemesine kadar yapılması gereken tüm masraflardan tasarruf edilmektedir. Yıllardır sendikamızın yaptığı uyarılara rağmen, devlet otoritesi hiçe sayılmakta, SHD tarafından talep edilen bakım, onarım ve yenilemelerin harcamaları özel şirket tarafından reddedilmekte veya ertelenmektedir. Bugüne kadar yapılan harcamalar ise, havacılıktan yapılan tasarrufun ve ihmalin sonuçları yaşandıktan sonra mecburen yapılmıştır.

Bir diğer konu ise Temel Hava Trafik Kursu almak üzere Ankara’ya gönderilen kursiyer personele reva görülen günlük 8 sterlin harcırah konusudur. Bu meblağ ancak kursiyer personelin ikamet edecek yerini karşılayabilmektedir. Oysa ilgili personel en az 1 yıl ikamet edip hayatını idame ettirecek şekilde Ankara’ya gönderilmiştir. Bir personeli yurtdışında göreve gönderiyorsanız, vereceğiniz harcırah ile giderlerini karşılamak zorundasınız. Bu giderleri tespit edip ya üstlenmek yada harcırahı ona göre güncellemek zorundasınız. Çok merak ediyoruz; siyasilerimiz de yurtdışına göreve/gezmeye gittiğinde devlet onlara günlük 8 sterlin mi veriyor?

Hükümeti uyarıyoruz!

Eğer Hava Trafik Kontrol merkezinde havacılıktan yaptığınız/yaptırdığınız tasarrufa devam ederseniz hiç istenmeyen problemler yaşayacaksınız.

Eğer Sistemlerimizi güncellemezseniz, uçaklar havada iken radarlarımız kararacak, sistemlerimiz çökecek.

Eğer meteorolojik görüş bilgilerini verebilecek cihazları sağlamazsanız, düşük görüş yaşanan zamanlarda hizmet veremeyeceğiz yada verebileceğimiz hizmet gereksiz gecikmelere ve verimsizliklere sebep olacaktır.

Eğer kursiyerlerin harcırahlarını güncellemezseniz, kurs dönemi boyunca büyük problemler yaşayacaksınız.

Bizler her zamanki gibi bu uyarıları dikkate almayacağınızı biliyoruz. Eğer bugüne kadar dikkate almış olsaydınız zaten tüm konular çözüme ulaşırdı. Sizler Hükümet olarak önünüzdeki pilava bakıp SHD’ yi kul kölesi haline getirdiğiniz özel işletmeci daha fazla kar yapsın diye içinde bulunduğunuz gafleti devam ettireceksiniz. O yüzden sizlere anlayacağınız dilden konuşacağız.

24 Eylül Pazar günü saat 08.30 da, Ercan Kule Kontrol biriminde 1 günlük bir uyarı grevi yapılacaktır. Beklentimiz yukarıda bahsettiğimiz sorunların tümüne kalıcı çözümler bulunmasıdır.