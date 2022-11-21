Ercan yolunda kaza: 2 ağır yaralı

Ercan Hava Limanı-Yonca Kavşağı'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün saat 01.00 sıralarında Ercan Hava Liman-Yonca Kavşağı'nda kuzey istimetine doğru seyreden JS 620 plakalı salon aracın sürücüsü 30 yaşındaki İbrahim Yakupoğluları direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu ve toprak sete çarptı. Devamında takla attıp kontrolsüz bir şekilde sürüklenen ve tekrar yola giriş yapıp sol yan kısım üzerine devrildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü 30 yaşındaki İbrahim Yakupoğluları ve araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Salih Çelik ağır bir şekilde yaralanarak ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakupoğluları'nın tedavisine Ortopedi Servisi’nde devam edilirken, Salih Çelik'in durumunun ağır olması sebebiyle Girne Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.