Ercan Kule'de 2 vaka: "Hava trafiği durma noktasına geldi!"

Ercan Havaalanı'nda bulunan Sivil Havacılık Dairesi'nde hava trafik kontrolörleri arasında 2 çalışanın Coronavirüs testi pozitif çıktı.

İki çalışanın PCR testlerinin pozitif olduğunun öğrenilmesi üzerine birçok temaslı çalışanın izole olacağı belirtildi.

İki ayrı vardiyada da pozitif vaka olması Ercan Kule'deki hava trafiğinin aksaması endişelerini de beraberinde getirdi.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız vakalar ve temaslıların izolasyonu nedeniyle hava trafiğinin durma noktasında olduğunu söyledi, “Artık ip koptu” dedi.

Yıllardır personel sıkıntısı nedeniyle hükümetleri uyardıklarını anlatan Kapısız, “Çözüm önerilerimizi söyledik. Ancak bizi dinleyen olmadı. Bu noktaya gelineceği belliydi” dedi.

“Kadromuz açılan münhallere başvuran olmuyor. İçerde olanlar da kaçıyor, personel çok azaldı” diyen Kapısız, ekiplerin minimum seviyenin çok altında olduğunu kaydetti.

“Müdürler amirler canla başla çalışıyorlar, çalışanlar angarya çalışıyor çalışanlar, devletten karşılık alamayacak durumda çalışılıyorlar” diyen Sendika Başkanı Kapısız "Normalde 4 ekip olması lazımken 3 ekip vardı, 9’ar kişiliktik. En son 2 ekip kalmıştı. Şimdi yeni vaka da ortaya çıkınca elde kalan çalışanlarla 2 ekip yapıldı. Son vaka ile tüm çalışanlar Ercan’da yatıp kalkacak. İp koptu. Muhtemelen artık biz de bir birilerine yasak koyacağız. Birilerine hükümete gelme yasağı koymak lazım” diye konuştu.