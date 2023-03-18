Ercan için yeni vergi affı iddiası

YENİDÜZEN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis’te de gündeme taşıdığı, hükümetin Ercan Havaalanı İşletmecisi T&T şirketine 500 milyon TL’ye denk gelen bir vergi affı çalışması yaptığını yineledi, böyle bir durumun yasal olarak mümkün olmadığı uyarısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Şahiner, T&T şirketinin üstleneceği şirkete vergi muafiyeti sağlanmasına imkân tanıyan yasal bir düzenleme olmadığının altını çizdi.

Şahiner, UBP-DP-YDP hükümetinin ülkedeki yabancı sermayeye yasadışı imtiyazlar sağladığını” da belirterek, “yasa tanımazlık, usulsüzlük ve rant” konusunda suçlamalarda bulundu.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da YENİDÜZEN’e verdiği kısa bilgide, söz konusu şirkete vergi muafiyeti sağlanmasının, ‘yasa çalışması gerektirdiğini’ söyledi, iddiaları yalanladı.

Arıklı, “Bunlar nereden çıkarılıyor?” diye sordu.

Daha önce, vergi ödemeleri ertelenmişti

Hatırlanacağı; Bakanlar Kurulu, T&T’nin 2022 yılında Şubat, Haziran ve Eylül’de vergi ödemesini ertelemişti.

Eylül 2022’de Ercan Havaalanı işletmecisi T&T için 20 milyon TL olan vergi ertelemesini 40 milyon TL’ye çıkaran bir karar almıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yakın dönemde Kıbrıs’a yaptığı ziyarette Ercan Havaalanı’nın işletmesine yönelik gizli bir de “Mutabakat Zaptı” imzalandığı ortaya çıkmış, işletmecinin avukatı bu anlaşmayı onaylamıştı.





Bakanlar Kurulu kararı

Bakanlar Kurulu’nun 2 Eylül tarihli kararına göre T&T'nin vergileri, UBP-DP-YDP hükümeti tarafından yine ertelenmişti.

Kararda şu ifadeler var:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T&T Havalimanı İşl. İnş. San. ve Tic. Şti. Ltd.’in İthal Edeceği Mallar Üzerinden Tahsili Gereken Vergilerin Ertelenmesi’ne ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu Ü(K-I)278-2022 sayı ve 22.6.2022 tarihli kararında belirtilen “20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası)” rakam ve söz dizisi kaldırmak ve yerine “40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası)” rakam ve söz dizisi eklenmek suretiyle bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.”

Bu konudaki son erteleme Şubat ayında yapılmıştı.

2012’de özelleştirilmişti

Ercan Havalimanı Özelleştirme Kurulu, 12 Ekim 2012’de Ercan Devlet Havaalanı’nın özelleştirilmesine karar vermiş, havaalanı işletmesi Taş Yapı-Terminal Yapı ve küçük ortak Kanerler’e devredilmişti.

İlk sözleşmeye göre yeni Ercan Havaalanı 4 yıl içinde tamamlanacak ve 2016’da hizmete girecekti.

Ercan Devlet Havalimanı ihale sözleşmesine göre, gelir paylaşımından doğan ilk tahsilat 2017’de yapılmıştı. İhale gereği T&T Şirketi, yaptığı cirodan devletin payı olan yüzde 47,8’i 3 ayda bir ödemesi gerekiyor.

25 yıllığına devredilen Ercan Havaalanı’nın sözleşmesi 2017 yılında 4 yıl daha uzatılmıştı.

“T&T şirketine vergi muafiyeti sağlanmasına imkân tanıyan yasal bir düzenleme yok”