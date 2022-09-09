Ercan için gizli “Mutabakat Zaptı”

Cenk Mutluyakalı



Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun geçtiğimiz hafta Kıbrıs’a yaptığı ziyarette Ercan Havaalanı’nın işletmesine yönelik gizli bir “Mutabakat Zaptı” imzalandığı ortaya çıktı.



Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KKTC Ulaştırma Bakanlığı ve KKTC Maliye Bakanlığı arasında imzalanan “mutabakat zaptı”, bir bakanın iddiasına göre içeriğinde yer alan kimi tartışmalı maddeler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak henüz sözleşmeye eklenmedi.



Söz konusu “mutabakat zaptı”nda Türkiyeli yatırımcı Emrullah Turanlı’nın büyük ortak olduğu T&T (Taş Yapı-Terminal Yapı) için Ercan Havaalanı işletme süresinin uzatıldığı öne sürülüyor. Ercan sözleşmesine göre “gelir paylaşımı” modelinde de değişiklik istendiği de iddialar arasında…

Maliye Bakanlığı’nda da ciddi huzursuzluğa neden olduğu söylenen Mutabakat Zaptı’nın içeriğine dair bilgi alınamıyor.



Ercan’ın işletmesiyle ilgili Şubat 2040 yılında tamamlanacak sözleşmenin uzatılacağı ve işletmeciye yeni menfaatler sağlanacağı yönündeki iddialar öne çıkıyor.



Ercan Havalimanı Özelleştirme Kurulu, 12 Ekim 2012’de Ercan Devlet Havaalanı’nın özelleştirilmesine karar vermiş, havaalanı işletmesi Taş Yapı-Terminal Yapı ve küçük ortak Kanerler’e devredilmişti.



İlk sözleşmeye göre yeni Ercan Havaalanı 4 yıl içinde tamamlanacak ve 2016’da hizmete girecekti.



Ercan Devlet Havalimanı ihale sözleşmesine göre, gelir paylaşımından doğan ilk tahsilat 2017’de yapılmıştı. İhale gereği T&T Şirketi, yaptığı cirodan devletin payı olan yüzde 47,8’i 3 ayda bir ödemesi gerekiyor.

25 yıllığına devredilen Ercan Havaalanı’nın sözleşmesi 2017 yılında 4 yıl daha uzatılmıştı.

“Bu saatten sonra herkesin ne yapacağı belli artık…”

Türkiye’den gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ercan’daki temaslarına yönelik olarak "Havalimanımızı kasım ayına girmeden müştemilatlarıyla birlikte, dört başı mamur faaliyete geçirmek için önemli bir toplantı yaptık” demişti.

“Bu saatten sonra herkesin ne yapacağı belli artık, biz de bunların takiplerini yapacağız” diye konuşan misafir Bakan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yeni havalimanını inceledik ve pisti dolaştık. Bütün uçakların inebileceği bir pistle birlikte KKTC'ye yakışır bir havalimanı inşallah kasım ayı itibarıyla faaliyete geçecek. Çok ince işler kaldı, onları da bu süre içerisinde (gerekli talimatı alan yüklenici firma) bitirecekler. O yüzden yaklaşık 2 aylık süre içerisinde kimin ne yapacağını belirledik, onları da kayıt altına aldık. Onları takip edeceğiz. Yüklenici firmanın istediği ilave maliyetler ve iş artışları vardı. Sonuçta bu havalimanın eksiklerini ortadan kaldırmak için ne yapılması gerekiyorsa 2 ay içerisinde tamamlayacağız."

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Ercan Havalimanı’na teknik cihazların gelmesi halinde, 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacağını, 15 Kasım’da ise havalimanının yeni terminal binasının açılışının yapılacağını duyurmuştu.



Arıklı 5 yıl önce ne demişti?



“Devlet kaynak ve imkanlarının peşkeş çekilmesinin bir başka tezahürü”

Ercan Havaalanı ile ilgili yeni bir “mutabakat zaptı”na imza attığı konuşulan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 2017 yılında Ercan Havaalanı’nın işletme sözleşmesinin 4 yıl uzatılmasına tepki göstermiş, “İşletmeci Taşyapı İnşaat, Ercan Havaalanı’na ödediği parayı ilk 3 yılda çıkarmışken ve hangarın devrinden dolayı herhangi bir zarara uğramamışken, sözleşmeyi 4 yıl daha uzatmak, akla, mantığa ve vicdanlara aykırı bir durumdur” sözlerini kullanmıştı.

Arıklı o dönem yaptığı yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havaalanı’nın işletme sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılmasını, “Devlet kaynak ve imkânlarının peşkeş çekilmesinin bir başka tezahürü” olarak değerlendirmişti.