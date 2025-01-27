Ercan Havalimanı’nda bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan kişi tutuklandı
Ercan Havalimanı’nda yapılan güvenlik kontrolünde bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan Z.A. (E-53) tutuklandı.
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Ercan Havalimanı’nda yapılan güvenlik kontrolünde bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan Z.A. (E-53) tutuklandı.
Polis Basın Bültenine göre, olay dün saat 11.30 sıralarında Z.A yurt dışına çıkmak amacıyla Ercan Havalimanı’nda bulunduğu sırada yaşandı.
Soruşturma devam ediyor.
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