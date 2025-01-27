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  3. Ercan Havalimanı’nda bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan kişi tutuklandı
Ercan Havalimanı’nda bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda yapılan güvenlik kontrolünde bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan Z.A. (E-53) tutuklandı.

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Ercan Havalimanı’nda yapılan güvenlik kontrolünde bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan Z.A. (E-53) tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, olay dün saat 11.30 sıralarında Z.A yurt dışına çıkmak amacıyla  Ercan Havalimanı’nda bulunduğu sırada yaşandı.

Soruşturma devam ediyor.  

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