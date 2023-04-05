Erbaş: Meleklerimizi geri getiremeyeceğimizi biliyoruz ama isimlerini yaşatabilmek için mücadele etmeliyiz

Türkiye'de MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada Şampiyon Meleklere değinerek , “Meleklerimizi tekrar geri getiremeyeceğimizi biliyoruz ama isimlerini yaşatabilmek için mücadele etmeliyiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş konuşmasında, 6 Şubat depreminde, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 26’sı çocuk 35 kişinin de Adıyaman’da hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Genç meleklerimiz voleybol oynamak için Adıyaman’a gelmişlerdi, voleybolcu olmak için mücadele ediyorlardı. Meleklerimizi tekrar geri getiremeyeceğimizi biliyoruz ama isimlerini yaşatabilmek için mücadele etmeliyiz” diyen Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir holding melekler için kapalı spor salonu yapmayı taahhüt etmiş, biz de Voleybol Federasyonu'na ricada bulunuyoruz: Dünya markası hâline gelen; olimpiyatlarda, dünya kupası ve Avrupa şampiyonasında ülkemizi gururla temsil eden Kadın Millî Voleybol Takımı ve Erkek Millî Voleybol Takımı'mızı Kıbrıs'a getirelim, ailelerle buluşturalım, yapabiliyorsak buradaki voleybolcu kardeşlerimizle meleklerin anısına bir maç organize edelim.”