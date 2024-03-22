Eralp Adanır’dan yeni kitap: “Sandıktaki Anılar”

Gazeteci yazar, televizyon program yapımcısı Eralp Adanır’ın, Kıbrıs Türk toplum belleğine katkı sağlayacak yeni çalışması “Sandıktaki Anılar”ı, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını olarak okurla buluşturuldu.

262 sayfa olan kitabın arka kapak yazısında okura şöyle sesleniliyor: “Anılarımız kişisel olmakla beraber, her zaman toplumsal bir yanının da olduğu bir gerçek.”

Eralp Adanır kitabında, Kıbrıs yaşamının çeşitli alanlarında görev üstlenmiş; sosyal, kültürel, eğitim dünyamızda hizmet vermiş kişilerle, zaman içerisinde gerçekleştirdiği röportajlarına yer veriyor.

“Eğitim Tarihimizden”, “Sosyal Kültürel Yaşamdan”, “BRT’den Anılar” ve “2. Dünya Savaşı Gazileri” başlıkları altında 16 isimle gerçekleştirilen röportajlar, Kıbrıslı Türklerin yaşamında bir izdüşümü niteliğinde olarak beliritiliyor.

Kitapta röportajlarıyla yer alan kişiler; Kemal Yücel, Urkiye Mine Balman, Kubilay Beliğ, Mehmet Eşref, Rüstem Tatar, Sadiye Destur, Tuğrul Hilmi, Cemal Osman Gökçora, Musa Kayra, Güzide Tunç, Şule Fadıl Örfi, Hüseyin Osman Akif, Kemal Pilli, Salih Ramadan Korcay, Osman Ahmet Erbulak ve Saffet Halil Soyel...