Eralp Adanır’dan yeni kitabı “Memleketimizde Muhacir Yahudiler, 1946-1949” okurlarla buluştu

Televizyon Program yapımcısı, gazeteci yazar Eralp Adanır’ın “Memleketimizde Muhacir Yahudiler 1946-1949” isimli araştırma kitabı, Mete Adanır Vakfı Yayını olarak okurla buluştu.

Mete Adanır Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, 323 sayfalık kitapta Adanır, Kıbrıs Türk basınında önemli bir yere sahip olan Hür Söz gazetesindeki haberlerden yola çıkarak, 1946-1949 yılları arasında, Avrupa’dan gemilerle Mağusa’ya taşınan Yahudi göçmenlerin dramını kaleme aldı.

Mağusa’dan Filistin’e gitmek için bekleyen binlerce Yahudi göçmenin, bugün GKK’ya ait olan Gülseren Eğitim Kampı ismiyle yaşamını sürdüren, o yılların Karağulos Kampı’ndaki yaşamı, Kıbrıs halkının onlara bakış açılarını, adaya getirilen ve kampları inşada kullanılan Alman esirlerinin oluşturdukları futbol takımıyla adadaki futbol kulüplerinin yaptıkları maçlar, kamptan ve adadan kaçma teşebbüsleri, isyanlar, başkaldırılar ve birçok trajik olayın yaşandığı bu 3 yıl, insan faktörünün hikâyenin merkezine oturtulduğu bir dille kaleme alındı.