Eral Tüzün'ün "Çıkmaz" isimli yeni single çalışması yayında!

Kıbrıs'ta rap müziğin sevilen ismi Eral Tüzün, yeni single albüm ve klip çalışması olan "Çıkmaz" isimli parçayla sessizliğini bozuyor.

"Çekip Vur" isimli şarkısından güzel bir geri dönüş alan Eral Tüzün'ün yeni single ve klip çalışması olan ''Çıkmaz''ın müziği ve düzenlemesi Ahmet Karagözlü, söz ve vokalleri Eral Tüzün'e ait.

Klip çekimini ise İzel Hastunç (Luna Studios) üstlenmiştir. Klipte oyuncu ve dansçı olarak da Bahar Hacımehmet yer alıyor.

"Çıkmaz", 22 Nisan 2022 itabarıyla tüm müzik platformalarında bulunuyor.