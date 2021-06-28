Enflasyonun resmi: YOKSULLAŞMA

Temel tüketim maddelerinin fiyatlarında son 4 yılda kademeli artış yaşandı, Türk Lirası’nın erime süreci ile katmerlenen fiyat farkı enflasyonun resmini çizdi.

Ekonomide alım gücü günden güne erirken, gıda, sağlık, elektrik, akaryakıt, ilaç fiyatlarında iki kata ulaşan ciddi artış verilere yansıdı.



Özellikle de alım gücü korunmayan ve haksız rekabetle boğuşan özel sektör emekçisi ev esnaf tam bir yoksullaşma yaşadı

Ayşe GÜLER



Temel tüketim giderlerinde son 4 yılda kademeli artış yaşandı, Türk Lirası’nın erime süreciyle de katmerlenen fiyat farkı enflasyonun resmini çizdi.

Ekonomide alım gücü günden güne erirken, gıda, sağlık, elektrik, akaryakıt, ilaç fiyatlarındaki ciddi artış verilere yansıdı.

Market reyonlarına yansıyan, bazı kalemlerdeki fiyat farkları neredeyse iki katına ulaştı.

Yalnızca gıdada değil, vatandaşların sağlık sorunları nedeniyle sıklıkla kullandığı bazı ilaçların fiyatlarında da ciddi artış yaşandı.

Örneğin; tansiyon hapı 2018’e kıyasla 33,48 TL’den 56,79 TL’ye yükseldi.

Yalnızca ilaç fiyatları değil, doktor muayene ücretleri de her yıl arttı.

2018’de 70 TL ile 125 TL arasında değişen muayene ücretleri şu anda 250 TL ile 400 TL arasında…

Mutfakların vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan; ekmek, süt, hellim fiyatları da tırmanışta…

Verilere göre; 2018’de 4,09 TL olan 1 litre sütün bugünkü raf fiyatı 7,25 TL.

Bununla birlikte ekmek fiyatı ise 2018’e kıyasla 4,80 TL’den 8 TL-9 TL’ye çıktı.

YENİDÜZEN, bir evin ana giderlerinden oluşan bazı ürünlerin son dört yıl içindeki fiyat değişimlerini araştırdı.

Tavuk fiyatlarında 4 yılda, 10 TL artış…

Tavuk fiyatlarının son 4 yılda 10 TL arttığı görüldü.

2018’de tavuğun kilosu 11,99 TL iken, şu anda 20,64 TL’den satılıyor.

Ette uçurum fark

Et fiyatlarının da önemli ölçüde arttığı verilere yansıdı.

Örneğin, 2018’de dana kıymanın kilosu 37 TL iken şu anda aynı ürün 85 TL ile 95 TL arasında satılıyor.

Öte yandan kuzu pirzolanın kilosu ise 45 TL’den 130 TL’ye çıktı.

Hellim fiyatlarında 3 kat fark

Mutfakların vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan; ekmek, süt, hellim fiyatları da tırmanışta…

Verilere göre; 2018’de 4,09 TL olan 1 litre sütün bugünkü raf fiyatı 7,25 TL.

Bununla birlikte ekmek fiyatı ise 2018’e kıyasla 4,80 TL’den 8 TL-9 TL’ye çıktı.

Hellimin kilo fiyatlarının 2018’e kıyasla neredeyse 3 kat arttığı verilere yansıdı. 2018’de hellimin kilosu 20,91 TL iken, bu yıl aynı bazdaki ürünün kilosunun 60,5 TL ile 66,75 TL arasında değiştiği görüldü.

Pirinç ve bulgur fiyatları da ciddi arttı

Diğer ürünlerde olduğu gibi, pirinç ve bulgur fiyatlarında da ibre yıldan yıla hep yukarıya doğru çıktı.

Örneğin, 2018’de 800 gr pirincin fiyatı 7,95 TL iken, söz konusu ürünün satış fiyatı şu anda 14 TL ile 15 TL arasında değişiyor.

Ürün aynı olmasına rağmen fiyatlardaki 2 kat fark göze çarpıyor.

Bulgur fiyatının da 2018’e kıyasla 4,28 TL’den 8 TL’ye çıktığı görüldü.

İlaç fiyatlarında yarı yarıya fark

Temel tüketim maddeleriyle birlikte özellikle vatandaşların sağlık sorunları nedeniyle sıklıkla kullandığı bazı ilaçların fiyatlarında da ciddi artış yaşandı.

Örneğin; tansiyon hapı 2018’e kıyasla 33,48 TL’den 56,79 TL’ye yükseldi.

Bebekler ve çocuklar için parasetamol içerikli şurup fiyatı son 4 yılda 2 kat arttı.

2018’de 12,92 TL’ye satın alınan şurubun şu anda eczanelerdeki fiyatı 26,45 TL.

Metformin hidroklorür (şeker) tabletinin 2018’de 26,99 TL olmasına rağmen, şu anda 45,71 TL’ye yükselmesi dikkat çekti.

Paresetamol içerikli tablet ise 5,62 TL’den 9,52 TL’ye çıktı.

İlaç fiyatlarında özellikle dövizdeki artışın etkili olduğu biliniyor.

Doktor muayene ücretleri: 250 TL-400 TL arasında…

Yalnızca ilaç fiyatları değil, doktor muayene ücretleri de her yıl arttı.

2018’de 70 TL ile 125 TL arasında değişen muayene ücretleri şu anda 250 TL ile 400 TL arasında…

Akaryakıt fiyatları cep yaktı…

Akaryakıt fiyatları da yıldan yıla cep yaktı.

Örneğin 2018’de 95 oktan benzinin litresi 5,06 TL iken, bu rakam 2019’da 5,36 TL’ye, 2020’de ise 5,78 TL’ye çıktı.

Şu anda ise 95 oktan benzinin satış fiyatı 6,96 TL.