“Enflasyonla mücadele yavaş gidiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşmasında, siyasette belirsizliğin artan bir seyir halinde devam ettiğini söyledi.

Uluslararası ilişkilerde bölgesel atraksiyonların ön plana çıkabileceği öngörüsünde bulunan Uluçay, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik orta vadeli bir yol haritası çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’de yaklaşık iki yıldır uygulanan ekonomi politikalara değinen Teberrüken Uluçay, enflasyon konusunda verilen mücadelenin öngörülen sonucu vermediğini, enflasyonu düşürme hedefinin 2026’ya sarktığını kaydetti. Uluçay, enflasyonla mücadelenin yavaş gittiğini dile getirdi.

Uluslararası siyasetin ve ekonomik çıkmazın KKTC’yi de etkileyeceğini ifade eden Uluçay, KKTC’de kısa vadede gelirlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Uluçay, turizm gelirlerinin artırılmasının önemli bir çıkış noktası olabileceğini söyledi.

Karpaz’da eşeklerin öldürülmesi olayına da değinen Uluçay, “Eşekler, Kıbrıs adasının sembolüdür” diyerek, doğanın sunduğu mirasın gelecek nesillere taşınması gerektiğinin altını çizdi. Uluçay, Karpaz bölgesinde doğal alanın korunmasına odaklanılmasının şart olduğunu kaydetti.