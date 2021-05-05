Enflasyon %1.94 arttı

KKTC’de Nisan ayında enflasyon yüzde 1.94 arttı.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı “2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi”nde, bir önceki aya göre yüzde 1.94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.84 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.45 değişim gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6.67 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda gerçekleşti.

Ulaştırma ana grubunda yüzde 3.46, eğitim ana grubunda yüzde 1.99, lokanta ve otellerde yüzde 1.68, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.62, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.58, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1.41, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 1.38, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.36, sağlık ana grubunda yüzde 1.10, haberleşme ana grubunda yüzde 0.82, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.35 artış meydana geldi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 330 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 88 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 300 Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Yurt Dışı), yüzde 140 Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Sabitten Cep Telefonunu arama) ve yüzde 100 Piyango Bileti (TC) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 100 ile Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Yurt İçi), yüzde 47.49 ile Çiçek Lahanası ve yüzde 40.60 ile taze bakla oldu.