Enerjide yine KRİZ! ZAM BEKLENTİSİ VAR, YAKIT, GAZ YOK!

Bakanlar Kurulu’nun akaryakıt zammının ertelendiği ve Maliye’den karşılanacağını açıkladığı BİR HAFTA doldu, buna ilişkin KARAR da henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı… Akaryakıtçılar ‘ne olacak göreceğiz’ derken, Tüp Gazcılar ‘stok bitti’ açıklaması yaptı

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal: “Bu haftaki Dolar ve Petrol fiyatlarını takip edip önümüzde günlerde fiyatların ne olacağını göreceğiz”

Tarımsal Levazım Kooperatifi İştirakler Koordinatörü Orhan Kürşat: “Piyasa için gaz stoku tükendi, geminin gelmesini bekliyoruz”

Fehime ALASYA

TL’nin döviz karşısında değer kaybının hız kazanmasıyla ‘zam beklentisi’nin de arttığı bu günlerde ‘akaryakıt ve tüp gazda kriz’ yine gündeme geldi…

Bakanlar Kurulu’nun akaryakıt zammının ertelendiği ve Maliye’den karşılanacağını açıkladığı BİR HAFTA doldu, buna ilişkin KARAR da henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı… Akaryakıtçılar ‘ne olacak göreceğiz’ derken, Tüp Gazcılar ‘stok bitti’ açıklaması yaptı

Akaryakıtçılar ‘ne olacak göreceğiz’ derken, Tüp Gazcılar ‘stok bitti’ açıklaması yaptı.

Bazı benzin istasyonlarında akaryakıt bulamayan vatandaş, tüp gaz almak için girdiği bayilerden de yine eli boş çıkıyor…

Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz hafta akaryakıta yapılması planlanan artışla ilgili bir hafta süreyle devlet tarafından karşılanacağı açıklamasının üzerinden 1 hafta geçti, gözler yeni belirlenecek olan akaryakıt fiyatlarına çevrildi…

Hafta doldu, karar Resmi Gazete’de yayımlanmadı, netlik kazanmadı

Bakanlar Kurulu 20 Mayıs Cuma günü, akaryakıta yapılacak 4 TL’lik zammın 1 hafta süreyle ertelendiği ve bu süredeki zammın Maliye’den karşılanacağı kararını açıklamıştı. Öngörülen ‘1 haftalık’ süre yarın sona ererken, Maliye’den karşılanacağı açıklanan ve yaklaşık 18 Milyon TL olarak öngörülen ödemenin hangi kaynaktan, nasıl karşılayacağına ilişkin bir açıklama da Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

Maliye Bakanlığı üst düzey kaynaklardan YENDİZEN’e verilen bilgide ise, Maliye tarafından karşılanacak olan zammın Fiyat İstikrar Fonu’ndan değil, Devlet Bütçesinden karşılanacağı belirtildi.

Bunun için 18 Milyon TL civarında bir ödemenin öngörüldüğü, net rakamın ise ‘bir haftalık sürenin dolmaması gerekçesiyle’ henüz hesaplanmadığı ifade edildi.

Bu ödemenin karşılanması için ‘bütçe yaratılabilineceği’ belirtilirken, “Çözüm var, yaratılır fakat önce tam olarak rakamın belirlenmesi, sürenin dolması gerek” dendi.

Söz konusu zam erteleme ve Maliye tarafından karşılama kararının Resmi Gazete’de yayımlanmaması bazı kesimler üzerinde ‘iş ola alınan bir karar, altı boş’ endişesinin doğmasına neden oldu.

Litre başına 4 TL’lik artış ertelenmişti

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Dursun Oğuz, “95 Oktan benzine 3.90 TL, 98 oktan benzine 3.96 TL ve Euro dizele 0.98 TL artış gelmesi gerekiyordu, ancak hükümet bu zammı halka yansıtmayacak ve 1 hafta süreliğine karşılayacak" demişti.

Akaryakıt ve tüp gaza ulaşmak yine güçleşti

Dövizdeki hareketlilikle Türk Lirasındaki erime sürerken, tüp gaz ve akaryakıttaki ‘zam beklentisi’ tüketicinin bu ürünlere ulaşımını yine zora soktu.

‘Zam beklentisi’ ve ‘geminin adaya gelmesindeki gecikme’ gibi nedenlerle birçok bayide tüp gaz kalmadı.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, “Bu haftaki Dolar ve Petrol fiyatlarını takip edip önümüzde günlerde fiyatların ne olacağını göreceğiz” derken, Tarımsal Levazım Kooperatifi İştirakler Koordinatörü Orhan Kürşat, Koop-Gaz’daki gaz stokunun bittiğini, sadece asker ve hastaneler için yasal stoklarının kaldığını belirtti.

Tüp gaz gemisi 30 Mayıs’ta gelecek, devlet önlemese zam kaçınılmaz

Öte yandan bazı güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre gaz tedariki için geminin adaya 30 Mayıs’ta gelecek.

Tüp gaz fiyatlarının Fiyat İstikrar Fonu tarafından karşılanmaması halinde zamlı fiyatlarla piyasaya sunulacağı belirtildi.

Benzinciler: “Fiyatların ne olacağını göreceğiz”

Piyasada akaryakıt eksikliğiyle ilgili bir sıkıntının kendilerine ulaşmadığını dile getiren Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, tüm K-PET istasyonlarında yakıt olduğunu ifade etti. Çağdal, “ALPET’te herhangi bir eksiklik yaşandığı bana bildirilmedi” dedi.

‘Perşembe veya Cuma günü yüklü zam yapılacak’ iddialarını sorduğumuz Çağdal, “Geçtiğimiz hafta çok yükselen fiyatlar biraz geriler mi beklentisi ile zam yapılmadı. Bu hafta ne olacağını Dolar ve Petrol fiyatları belirleyecek” şeklinde konuştu.

Koop-Gaz: “Piyasa için gaz stoku tükendi, geminin gelmesini bekliyoruz”

Zam beklentisi ve geciken gemi tüp gaz piyasasını da yine darmadağın etti.

Bir haftadır gaz alamadığını ifade eden bazı tüp gaz bayileri, ‘zam beklentisi’ nedeniyle mağdur olduğunu belirtirken, Koop-Gaz’daki gaz stokunun bittiği, sadece asker ve hastaneler için yasal stoklarının kaldığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tarımsal Levazım Kooperatifi İştirakler Koordinatörü, iş insanı Orhan Kürşat, Cuma gününden beridir gaz alamadıklarını ifade etti.

Kürşat, “Gaz tedarikçilerimiz olan K-PET ve ALPET’te gaz yok, cumadan beridir alamıyoruz, gemileri gelmemiş. Asker ve hastaneler için ayırmamız gereken yasal stoku tuttuk, şu an piyasa için elimizde gaz yok. Gemi hala gelmedi, Salı günü gelecek dendi ama yine gelmedi, bekliyoruz” dedi.