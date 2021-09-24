Endişelendiren görüntü: Yüzlerce öğrenci bir arada!

Kalabalık nüfuslu sınıfları ve ‘tribünlerde ders’le gündeme gelen Lapta Yavuzlar Lisesi’nde bu kez sosyal mesafesiz, tedbirsiz ‘öğrenci toplanması’ dikkat çekti.

Hafta sonu tatili öncesi ders bitiminde okul idaresince, okul bahçesine toplanan okul öğrencilerinin bir aradaki görüntüsü endişe yarattı.

Okullara ilişkin Covid-19 uyarılarının yapıldığı bu günlerde, aileler öğrencilerin bu şekilde, bir araya toplanmasından duyduğu endişeyi belirtti, gerekliliğini sorguladı.