“EN SON AŞAMADAYIZ”

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP ve YDP ile hükümet kurma konusunda "en son aşamaya gelindiğini” açıkladı.

“Maaş, 13. Maaş sıkıntısı var… diğer partiler de destek vermeli”

Ülkede 6 Ekim’den bu yana Hükümet boşluğu olduğuna işaret eden Saner, geçirilmesi gereken çok sayıda tüzük ve atılması gereken adımlar olduğuna değindi. Aralık ve 13. Maaşlarda sıkıntılar da olduğunu ifade eden Saner, yeni hükümete diğer partilerin de nisap desteği ile katkı vermesi gerektiği görüşünü belirtti.

“Seçim ve Halkoylaması Yasası düzenlenmeli”

Altyapı yatırımlarının SOS verdiğini söyleyen UBP Başkan Vekili Saner, bunların tamamlanıp yeni projelerin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişikliğin de gündeme geleceğini kaydetti.

‘İmar Planı konusunun başbakanlığım döneminde çözülmemesi mümkün değil’

Kamu Reformu konusunda parlamentonun notunun çok da iyi olmadığına işaret eden Saner, müşavirlik konusunu halkın gündeminde kaldırmak için mevcut yasada tadilata gidilebileceğini belirtti.

UBP Genel Başkan Vekili Saner, İmar Planı konusunun ‘kendi başbakanlığı döneminde’ çözülmesinin mümkün olmayacağını da vurguladı.