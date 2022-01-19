En soğuk gün: Girne Boğaz’a kar yağdı

Kıbrıs’ta bugün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günü… Sıcaklık mevsim normallerinin 7-8 derece altında seyrediyor. Selvili Tepe’den Girne Boğaz’a kadar kar yağdı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yüksek yerlerde kar yağışı olduğunu belirterek, Selvili Tepe’den Girne Boğaz’a kadar kar düştüğünü söyledi.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 7-8 derece altında olduğunu belirten Buran, bugün en yüksek sıcaklığın 8-11 derece dolaylarında olacağını kaydetti.

Yarın kar yağışı ve yağmur beklenmediğini belirten Buran, havanın bulutlu olacağını bildirdi. Buran, yarın sıcaklığın 13 derece dolaylarında olacağını belirtti.

Güneyde yüksek kesimlerinde dün gece başlayan yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de devam ettiği, buralarda yaşayanların beyaz bir manzaraya uyandığı bildirildi.

Güneydeki haber kaynakları bugünün, yılın en soğuk günü ve bu gecenin de en soğuk gecesi olduğuna dikkat çektikleri kar haberini, sosyal medyada paylaşılan ve doğanın beyaza büründüğünü yansıtan fotoğraf ve videolarla aktarıyor.