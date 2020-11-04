En sıcak Ekim

Ekim 2020’de Kıbrıs’ın pek çok bölgesinde alışa gelmişin dışında yüksek sıcaklıklar kaydedildi ve Ekim 2020 aşırı sıcak ay olarak kayıtlara geçti.

Güneyde yer alan Athalassa Meteoroloji İstasyonuna göre, 2020 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kaydedilen aşırı sıcaklıklar bu dönemin 1983’ten beri kaydedilen en sıcak dönem olmasına neden oldu. Buna ekim ayı da eklenecek olursa bunun 1983’ten beri en sıcak dört ay olduğu belirtildi.

Kıbrıs Basın ve Enformasyon Dairesine göre gerek dağlık gerekse alçak/ovalık ve sahil bölgelerinde kaydedilen en yüksek günlük sıcaklıklar ekim ay için olağan dışı olarak nitelendirildi.

7 Ekim’de kaydedilen 40,4°C derece, 1 Kasım 1982’de çalışmaya başladığı tarihten bu yana Athalassa Meteoroloji İstasyonunda ekim ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Athienou İstasyonunun 6 ve 7 Ekim 2020’de kaydettiği 38,7°C, 21 Kasım 1978’ten beri ekim ayı için açıklanan en yüksek hava sıcaklığı oldu.

Prodromou Ormancılık Koleji 7 Ekim 2020’de en yüksek hava sıcaklığını 31,2°C, olarak kaydetmişti ve bu da 1 Aralık 1958’den beri ekim ayı için kaydedilen en yüksek derece oldu.

Larnaka Havaalanındaki istasyon 9 Ekim 2020’de en yüksek hava sıcaklığını 34,8°C olarak kaydetti. Bu da yine 1 Nisan 1976’dan beri ekim ayı için kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Temmuz 2020’de en yüksek hava sıcaklığı 39,7°C, Ağustos 2020’de 39,5°C ve Eylül 2020’de 38,2°C olarak kaydedildi.