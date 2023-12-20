En önemli sorunlar ekonomi, pahalılık ve eğitim

Standard Eurobarometer 100 Araştırması, Kıbrıs Türk Toplumu Raporu yayınlandı.

Standart Eurobarometer 100 Araştırması 23 Ekim - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma, 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve yedi aday ülke (Arnavutluk, Bosna Hersek, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye) ile İngiltere, Kosova ve Kıbrıs Türk toplumunu içeriyor.

Kıbrıs Türk toplumu için saha çalışması ve raporlama, yüklenici Verian Grup şirketi adına, Lipa Consultancy tarafından yürütüldü.

Araştırma 15 yaş ve üzeri 513 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Standart Eurobarometer 100 Sonbahar 2023-2024 Raporu, Haziran 2023’te gerçekleştirilen Standart Eurobarometer 99 sonuçlarını da içeriyor.

Araştırmada Kıbrıs Türk toplumunun “yaşamdan memnuniyet” oranı %75 olarak saptandı. Bir önceki raporlama dönemine kıyasla 4 puanlık bir düşüş görülmekle birlikte Haziran 2023’te yapılan Eurobarometer 99 sonucuna göre 7 puanlık bir artış (%68) gerçekleşti. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler, %84 olan Avrupa Birliği ortalamasının 9 puan gerisinde yer aldı.

Kıbrıs Türk toplumunda en önemli sorun %49’luk oranla “ekonomik durum” olarak ifade edildi. Bir önceki raporlamaya kıyasla “ekonomik durum” 12 puanlık bir düşüş göstdi, ikinci sıradaki “fiyatların yükselmesi enflasyon ve hayat pahalılığı” da 3 puanlık bir düşüşle %43’ten %40’a geriledi.

Dikkat çeken bir konu olarak “eğitim sistemi” ise %16 ile en önemli sorunlar sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Avrupa Birliğini “hangi değerler en iyi şekilde temsil eder” ifadesine verilen cevaplarda “demokrasi” (%25), “hukukun üstünlüğü” (%22), “barış” (%20) ilk üç sırada yer almıştır. AB27 için listenin ilk üçü ise “barış” (%37), “demokrasi” (%34), ve “insan hakları” (%29) olmuştur.

Araştırmada “Avrupa Birliği mevzuatının tam olarak Kıbrıs Türk toplumuna uygulanması” “iyi bir şey” mi, “kötü bir şey” mi olduğuna ilişkin düşünceler derlenmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun neredeyse yarısı, %47 “iyi bir şey” olduğuna inanıyor. Bu soruya paralel, her alan ve kesim dikkate alındığında AB mevzuatının tam olarak uygulanmasından Kıbrıs Türk toplumuna yarar sağlayıp sağlamayacağı konusunda yöneltilen ikinci bir soruda ise %55 ile “yarar sağlayacağını” düşünen bir kesim olduğu gözlenmektedir.

Avrupa meseleleri hakkında toplumdaki insanların ne düzeyde haberdar oldukları ve bilgilendirildikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarda “oldukça iyi haberdar olma” düzeyi Kıbrıs Türk toplumu için %60 iken, AB27 için bu oran %36 olarak ortaya çıkmıştır.

Araştırmada Kıbrıs Türk toplumundaki medya takip ve medyaya duyulan güven konusundaki eğilimler de sorgulanmıştır. Medyaya duyulan güven ile ilgili “Kıbrıs Türk toplumu medyası güvenilir bilgi sunar” ifadesine verilen cevaplar dikkat çekicidir. Bu ifadeye gelen cevaplar olumlu/olumsuz toplamları “Evet, kesinlikle” ve “Evet, bir nebze” %39, “Hayır, pek değil” ve “Hayır, hiç” %56’dir. Bu bağlamda Toplumun yarısından fazlasının Kıbrıs Türk medyasını güvenilir bulmadığı rapora yansımıştır.

Araştırmada ayrıca, Ukrayna’daki savaşın etkileri de sorgulanmıştır. Araştırmaya katılanlara “Kıbrıs Türk toplumuna yönelik çok ciddi ekonomik sonuçlar doğurdu” ifadesi yöneltilmiştir ve Kıbrıs Türk toplumunda bu ifadeye “katılıyorum” cevapları toplamın %67’sini oluşturmuştur (bir önceki raporlama döneminde bu oran %86). AB27 için bu ifadeye %83 oranında, bir önceki raporla benzer yüksek oranda, “katılıyorum” sonucu (%86) elde edilmiştir.