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En iyi fotoğraf Alev Emre Gürsev’in

En iyi fotoğraf Alev Emre Gürsev’in

İş Kadınları Derneği’nin Garanti Bankası ile birlikte düzenlediği “İŞTE KADIN 4.FOTOĞRAF YARIŞMASI”na Alev Emre Gürsev’in sahne sanatları performansı yansıtan fotoğrafı damga vurdu.

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İş Kadınları Derneği’nin Garanti Bankası ile birlikte düzenlediği “İŞTE KADIN 4.FOTOĞRAF YARIŞMASI”na Alev Emre Gürsev’in sahne sanatları performansı yansıtan fotoğrafı damga vurdu.

Yarışmanın ardından sergi ve ödül töreni yapıldı, seçici kurulun başarılı bulduğu isimler haklı bir gurur yaşadı.

Ödüller:

İşte Kadın 4. Fotoğraf Yarışması Birincilik Ödülü

*ALEV EMRE GÜRSEV

İşte Kadın 4. Fotoğraf Yarışması İkincilik  Ödülü

*GÖKHAN GÖKBERK

İşte Kadın 4. Fotoğraf Yarışması Üçüncülük  Ödülü

*MEHMET ALİ KARAHASAN

İşte Kadın 4. Fotoğraf Yarışması Jüri Özel  Ödülü

*ALEV EMRE GÜRSEV

İşte Kadın 4. Fotoğraf Yarışması İş Kadınları  Özel  Ödülü

*BESİME TANUL

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