En iyi fotoğraf Alev Emre Gürsev’in
İş Kadınları Derneği’nin Garanti Bankası ile birlikte düzenlediği “İŞTE KADIN 4.FOTOĞRAF YARIŞMASI”na Alev Emre Gürsev’in sahne sanatları performansı yansıtan fotoğrafı damga vurdu.
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İş Kadınları Derneği’nin Garanti Bankası ile birlikte düzenlediği “İŞTE KADIN 4.FOTOĞRAF YARIŞMASI”na Alev Emre Gürsev’in sahne sanatları performansı yansıtan fotoğrafı damga vurdu.
Yarışmanın ardından sergi ve ödül töreni yapıldı, seçici kurulun başarılı bulduğu isimler haklı bir gurur yaşadı.
Ödüller:
İşte Kadın 4. Fotoğraf Yarışması Birincilik Ödülü
*ALEV EMRE GÜRSEV
İşte Kadın 4. Fotoğraf Yarışması İkincilik Ödülü
*GÖKHAN GÖKBERK
İşte Kadın 4. Fotoğraf Yarışması Üçüncülük Ödülü
*MEHMET ALİ KARAHASAN
İşte Kadın 4. Fotoğraf Yarışması Jüri Özel Ödülü
*ALEV EMRE GÜRSEV
İşte Kadın 4. Fotoğraf Yarışması İş Kadınları Özel Ödülü
*BESİME TANUL
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Etiketler : iş kadınları derneği, FOTO YARIŞMA