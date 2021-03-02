"En güzel yaşında nerden bilebilirdim ki ‘o ellerin’ seni bizden koparacağını..."

6 yıl önce 26 yaşındayken uyuşturucu batağına kurbanı olan Arda Erkan’ın doğum gününde annesi Gülseren Erkan’ın duygusal paylaşımı yürek burktu.

Genç yaştaki ölümü ile arkasında birçok soru işareti bırakan ve olayın yaşandığı geceye dair bilinmezlikler ile yaşama veda eden Arda Erkan’ın annesinin sosyal medya paylaşımında şu sözler dikkat çekti:

İyi ki Doğdun ARDA

32 yıl önce bugün dünyaya gözlerini açtın. Öyle tatlı öyle güzel bir bebektin ki… Seni kucağıma aldığımda işte bu benim hayatım ve nefes alma sebebim dedim… Seni büyütürken bu dünyadaki kötülüklerden her zaman seni koruyabileceğime inanıyordum. Senin karşına hep iyi insanların çıkmasını ve kötü insanların senden uzak olması için hep dua ediyordum… Ama senin en güzel yaşında nerden bilebilirdim ki ‘o ellerin’ karanlık bir gecede seni bizden koparacağını...

Ve seni düşsüz, yarınsız ve bizi de hayatsız, nefessiz bırakacaklarını... Söz vermiştim sana uzanan o ellerin’ ve buna göz yumanların adalet önünde elbet bir gün hesap vereceğine...

Sen bilirsin “annen sözünü tutar” şimdi en güzelini veremesem de ilk adımları atıldı. Sana o geceyi yaşatanlar beni ve tüm sevenlerini sensiz bırakanlar adalet önünde hesap verecekler...

6 yıldır mücadelemizden vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz…

Annen ve baban bunun için yaşıyor, Sen UNUTULMADIN ve biz senin yanına gelene kadar da sen hep yaşayacaksın ARDA ERKAN...

Bana yaşattığın dünyanın en güzel duygusu olan ‘Annelik’ için sonsuz teşekkürler canım oğlum... Doğum günün kutlu olsun , melekler hep seninle olsun...