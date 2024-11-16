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En fazla yağış Ziyamet'te...

En fazla yağış Ziyamet'te...

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, en fazla yağış 25 kg/mile Ziyamet’te kaydedilirken, metrekareye İskele’de 9, Serdarlı’da 6, Yenierenköy ve Esentepe’de 5, Tatlısu’da 4, Dipkarpaz ve Sipahi’de 3, Alevkaya, Mehmetçik ve Taşkent’te 2 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde 0,2 ile 2 kilogram arası yağış kaydedildi.

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