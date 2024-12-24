En fazla yağış Ziyamet’e düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış 27 kilogram ile Ziyamet’e düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış, Ziyamet’te 27, Yenierenköy’de 22, Sipahi’de 21, Dipkarpaz’da 15, Mehmetçik’te 13, Kaleburnu’nda 11, Geçitkale’de 10, Çayırova ve Dörtyol’da 8, Lefke ve İskele’de 7, Akdoğan, Kantara ve Doğancı’da 6, Pile, Beyarmudu, Bostancı, Gazimağusa, Türkeli, Vadili, Zafer Burnu ve Salamis’te 5 olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0.1 ile 4 kg/m² arasında yağış kaydedildi.