En fazla yağış Zaferburnu’nda kaydedildi
Kıbrıs’ın kuzeyinde son 24 saatte en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Zaferburnu’nda kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Zaferburnu 4, Dipkarpaz, Sipahi 3, Yenierenköy, Bostancı, Mehmetçik 2, Beyarmudu, Kaleburnu, Koruçam, Yeşilırmak, Alevkayası, Zümrütköy 1”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 04 kilogram arası yağış kaydedildi.
