En fazla yağış Zaferburnu’nda kaydedildi

Kıbrıs’ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 14 kg ile Zaferburnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zaferburnu 14 kg/m², Sandallar 10 kg/m², Dipkarpaz, Doğancı 8 kg/m², Alevkaya 6 kg/m², Gaziveren, Esentepe, Girne 5 kg/m², Beylerbeyi 4 kg/m², Geçitkale, Boğaz, Tatlısu 3 kg/m²”

Diğer yörelere ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış düştü.