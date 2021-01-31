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En fazla yağış Zaferburnu'na...

En fazla yağış Zaferburnu'na...

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla i 24 saatlik sürede KKTC genelinde bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla i 24 saatlik sürede KKTC genelinde bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre,  metrekareye; Zafer Burnu’nda 28, Akıncılar’da 21, Beyarmudu’nda 18, Mehmetcik’te 15, Çayırova’da 14, Kantara ve Dipkarpaz’da 13, Ercan, Gemikonağı ve Kalkanlı’da 12, Esentepe’de 11 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 10 kilogram arası yağış kaydedildi.

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