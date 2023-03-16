En fazla yağış Salamis’te kaydedildi
Ülkede dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Salamis’te kaydedildi.
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Ülkede dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Salamis’te kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Salamis 5 kg/m², Lefke, Yeşilırmak, Doğancı 2 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.
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Etiketler : yağmur, yağış, Meteoroloji Dairesi