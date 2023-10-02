En fazla yağış metrekareye 21 kg ile İskele’de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 21 kg ile İskele’de kaydedildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00'den bu sabah 08.00'e kadar bölgelere düşen yağış miktarını açıkladığı rapora göre, İskele’yi metrekareye 18 kg ile Mallıdağ, 17 kg ile Yenierenköy ve 16 kg ile Gemikonağı takip etti.

Yağış alan diğer yerlerdeki yağış miktarları ise şöyle:

“Tatlısu 15 kg/m², Çayırova 14 kg/m², Esentepe 12 kg/m², Güzelyurt ve Doğancı 11 kg/m², Mehmetçik ve Gaziveren 10 kg/m²”

Yağmur yağan diğer yörelerde ise 0,1 ile 9 kg/m² arası yağış ölçüldü.