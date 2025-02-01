En fazla yağış Mehmetçik’de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında, Mehmetçik’de metrekareye iki kilogram; Sipahi, Yenierenköy ve Geçitkale’de metrekareye bir kilogram yağış kaydedildi.

Diğer yörelere ise 0,2 ile 0,4 kg/m² arası yağış düştü.