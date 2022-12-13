En fazla yağış Mağusa’da kaydedildi

Kıbrıs’ta dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 66 kg ile Mağusa’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Mağusa 66 kg/m², Koruçam 28 kg/m², Salamis 15 kg/m².”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.