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En fazla yağış Lefkoşa’da kaydedildi

En fazla yağış Lefkoşa’da kaydedildi

Kıbrıs’ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 6 kg ile Lefkoşa’da kaydedildi.

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Kıbrıs’ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 6 kg ile Lefkoşa’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 6 kg/m², Gönyeli 2 kg/m² Devlet Üretim Çiftliği ve Yakın Doğu Üniversitesi 1 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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