Meteoroloji Dairesi, bugün saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış Kozanköy’e düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış, Kozanköy’de 9, Akdeniz, Selvilitepe, Akdeniz’de 6, Kalkanlı, Gaziveren, Zümrütköy’de 4, Bostancı, Güzelyurt, Doğancı, Çamlıbel’de 3, Taşpınar, Lefke, Koruçam’da 2 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.