En fazla yağış Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi

Kıbrıs’ta dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 6 kg ile Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki yağışın bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Karaoğlanoğlu 6 KG/M², Beylerbeyi 4 KG/M², Boğaz 2 KG/M², Girne, Alayköy 1 KG/M²”

Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.