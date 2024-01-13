En fazla yağış Kalkanlı'ya düştü

Yağışlı havanın etkili olduğu ülkede bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağmur Kalkanlı’da metrekareye 39 kilogram olarak ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Kalkanlı 39 kg/m², Yenierenköy 38 kg/m², Sipahi 33 kg/m², Çamlıbel 29 kg/m², Ziyamet 27 kg/m², Yeşilırmak 26 kg/m², Dipkarpaz 20 kg/m², Kozanköy 18 kg/m², Selvilitepe 17 kg/m², Güzelyurt, Akdeniz, Türkeli 16 kg/m², Doğancı 15 kg/m², Gaziveren, Gönyeli, Zümrütköy 14 kg/m²”

Diğer bölgelerde ise, 0.2 ile 13 kg arası yağış kaydedildiği belirtildi.