En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi

Ülkede dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Kalkanlı’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Kalkanlı 4 kg/m², Yeşilırmak, 2 kg/m², Gemikonağı, Alsancak, 1 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 kg/m² den az yağış kaydedildi.