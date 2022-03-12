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En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi

En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçtiğimiz dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 8 kg ile Kalkanlı’da kaydedildi.

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Kıbrıs’ın kuzeyinde geçtiğimiz dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 8 kg ile Kalkanlı’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Kalkanlı  8 kg/m², Lefkoşa, Girne, Türkeli 6 kg/m², Boğaz, Yeşilırmak, Esentepe, Karaoğlanoğlu, Zümrütköy, Gemikonağı, Tatlısu, Alevkaya, Bostancı 5 kg/m², Alayköy, Lefke, Güzelyurt 4 kg/m², Mallıdağ, Alsancak, Doğancı, Akıncılar, Ydü, Geçitkale 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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