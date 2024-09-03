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En fazla yağış Geçitkale’ye düştü

En fazla yağış Geçitkale’ye düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e gerçekleşen yağışların dağılımını açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e gerçekleşen yağışların dağılımını açıkladı.

Buna göre Geçitkale ve Akıncılar bölgelerinde metrekareye 15 kilogram yağış düştü. İskele'de metrekareye 9 kilogram, Sandallar'da 4 kilogram, Çayırova'da 3 kilogram, Serdarlı'da 2 kilogram, Kırıkkale ve Vadili'de ise 1 kilogram yağış gerçekleşti.

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