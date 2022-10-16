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En fazla yağış Doğancı’ya düştü

En fazla yağış Doğancı’ya düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar son 24 saatlik yağış miktarlarını açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar son 24 saatlik yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, Doğancı’da metrekarede 8 kilogram yağış kaydedilirken, Selvili, Kozanköy 7, Bostancı 6, Sancak, Gemikonağı ve Lefke’de 5, Kalkanlı 4, Taşpınar 3, Boğaz, Karaoğlanoğlu, Koruçam ve Türkeli 2 kilogram yağış aldı.

Yağmur yağan diğer bölgelerde 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.

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