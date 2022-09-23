En fazla yağış Çayırova’da kaydedildi

Kıbrıs’ta dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Çayırova’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Çayırova 9,0 kg/m², İskele 6,0 kg/m², Salamis 4,0 kg/m², Sipahi 2,0 kg/m², Gazimağusa 1,0 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.