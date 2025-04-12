En fazla yağış Çamlıbel ve Kozanköy'de kaydedildi
Meteoroloji Dairesi son 24 saatte Kıbrıs’ın kuzeyinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.
A+A-
Meteoroloji Dairesi son 24 saatte Kıbrıs’ın kuzeyinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.
Daire açıklamasına göre, dünle bugün 08.00 arasındaki sürede metrekareye Çamlıbel ve Kozanköy’de 6, Mallıdağ, Gönyeli, Tatlısu ve Lefkoşa’da 5, Gönendere’de 4, Selvilitepe, Karaoğlanoğlu, Lapta, Akdeniz, Taşkent ve Değirmenlik’te 3 kilogram yağış düştü.
Yağış alan diğer bölgelerde 0,1 ile 2 kilogram arası yağış kaydedildi.
Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Etiketler : yağış, Meteoroloji Dairesi