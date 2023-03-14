En fazla yağış Alevkayası’nda kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, bu sabah itibarıyla son 24 saate en fazla yağış 41 kilogramla Alevkayası’nda, en düşük yağış da 15 kilogramla Mehmetcik ve Dipkarpaz’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yörelerde metrekareye düşen yağış oranları şöyle:

“Alevkayası 41, Tatlısu, Vadili 37, Kantara, Geçitkale 36 , Mallıdağ 30 , Sipahi 25, Devlet Üretme Çiftliği 24 , Yeşilırmak 22, Yenierenköy 20, Esentepe, Koruçam, Ercan 19 , Balıkesir, İskele 18 , Kalkanlı, Serdarlı 17, Mehmetcik ve Dipkarpaz 15 kilogram.”